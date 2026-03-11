فلسطين أون لاين

"الكنيست" يُمدد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية

11 مارس 2026 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
...
الكنيست الإسرائيلي (صورة من الأرشيف)
متابعة/ فلسطين أون لاين

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، على تمديد سريان قانون المواطنة والدخول إلى "إسرائيل" الصادر بعام 2022 لمدة سنة إضافية، ليصبح ساري المفعول حتى 14 آذار/ مارس 2027.

وجاءت المصادقة على أمر التمديد بعد موافقة اللجنة المشتركة بين لجنة الخارجية والأمن ولجنة الداخلية على طلب الحكومة الإسرائيلية بإصدار أمر حكومي يقضي بتمديد القرار، حيث أيد التصويت في الهيئة العامة على الأمر 8 أعضاء كنيست، بينما عارضه 3 أعضاء، وامتنع عضوان عن التصويت.

وقانون "لم الشمل" أصدره "الكنيست" عام 2003، وبقي ساريًا حتى يوليو/تموز 2022، يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.

وبموجب قانون المواطنة والدخول إلى "إسرائيل"، لا يمنح وزير الداخلية المواطنة أو رخصة الإقامة لأي مقيم في الضفة الغربية، أو لأي مواطن أو مقيم من إيران أو لبنان أو سوريا أو العراق، كما يمنع القانون قائد المنطقة من منح أي تصريح إقامة لأي مقيم في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

#قوانين الاحتلال #كنيست الاحتلال #الكنيست #لم شمل العائلات

