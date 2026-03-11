ترامب لأكسيوس: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا

متابعة/ فلسطين أون لاين

قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، اليوم الأربعاء ​إنه "لم يتبق ​شيء يذكر" لاستهدافه في ⁠إيران، مضيفًا ​أن الحرب هناك ​ستنتهي قريبا.

وأضاف ترامب، في مقابلة قصيرة لموقع أكسيوس: "القليل هناك ​وهناك... أي وقت أريد ‌أن ⁠أنهيها، ستنتهي".

وفي السياق، قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه معضلة متزايدة في كيفية الخروج من الحرب التي خاضها إلى جانب "إسرائيل" ضد إيران، محذّرة من أن هذا التصعيد العسكري مرشح لترك الشرق الأوسط في حالة اضطراب وعدم استقرار لفترة طويلة.

وأشارت الصحيفة، في افتتاحيتها، إلى أن ترامب أرسل خلال الأيام الماضية إشارات متضاربة بشأن مستقبل الحرب؛ ففي الوقت الذي لمح فيه إلى إمكانية إنهاء العمليات العسكرية، عاد لاحقًا للتأكيد أن الولايات المتحدة لن تتراجع قبل تحقيق ما وصفه بـ"الهزيمة الكاملة للعدو"، ما يعكس غموضًا في الأهداف الأمريكية ومسار الصراع.

كما تقول الصحيفة، إن ترامب مخطئ لو توقع استسلام النظام في ظل القصف والنيران. فالنظام الإيراني الذي يخوض معركة وجودية، وسع الحرب إلى عدة جبهات، وبات يدير معركة استنزاف غير متكافئة كان قد استعد لها منذ فترة طويلة.

ولا يزال النظام يطلق وابلا من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج، مما أدى إلى تعطيل حركة السفر والتجارة بشكل كبير. وقد تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى حد كبير واضطرت دول الخليج إلى وقف أو خفض إنتاج النفط والغاز.