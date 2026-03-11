وزراء إسرائيليون: إسقاط النظام الإيراني "عملية معقدة" وقد تستغرق عاماً

أقر وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بصعوبة إسقاط النظام الإيراني، واعتبروا ذلك "عملية معقدة تحتاج عاما".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الأربعاء، عن وزراء ومسؤولين في الحكومة- لم تسمهم- قولهم عقب إحاطة أمنية مساء الثلاثاء، إن "إسقاط النظام الإيراني قد يستغرق حوالي عام".

وأكد المسؤولون أن "استبدال النظام عملية معقدة"، وفي محاولتهم لتحريض الإيرانيين على حكومتهم قالوا إن "المرحلة التالية ستكون مسؤولية الشعب الإيراني"، وفق تعبيرهم.

الهيئة نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية لم تسمها، قولها إن “الظروف لم تتهيأ بعد لخروج الشعب الإيراني إلى الشوارع".

ورجحت المصادر "استمرار الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية خلال الأسبوع المقبل".

وكما نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي، لم تسمه، قوله إن "الهدف الاستراتيجي الأكثر منطقية ليس إسقاط النظام، بل المساس الملموس بالبنى التحتية والقدرات العسكرية، وخلق ردع بعيد المدى".

ومرارا حرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإيرانيين ضد حكومتهم، من خلال الدعوة إلى المظاهرات، وهو ما لم يلق استجابة.

ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن (إسرائيل) والولايات المتحدة عدوانا على إيران أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه "إسرائيل".

وكما تستهدف إيران مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية.

