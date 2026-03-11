أفضل 5 هواتف ذكية بأقل من 500 دولار في مارس 2026

لم يعد شراء هاتف ذكي بأقل من 500 دولار يعني التضحية بالمواصفات، ففئة الهواتف المتوسطة في 2026 تقدّم شاشات OLED عالية السطوع، معالجات قوية، بطاريات كبيرة، وأحياناً ميزات كانت حصرية للفئة الرائدة.
فيما يلي أبرز خمسة هواتف يمكن اقتناؤها بسعر أقل من 500 دولار:
Google Pixel 10a
شاشة OLED 6.4 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع 2000 شمعة
معالج Google Tensor G4 وبطارية 5100 مللي أمبير مع شحن سلكي ولاسلكي
كاميرات قوية بفضل المعالجة البرمجي
Nothing Phone (4a) Pro
شاشة AMOLED 6.83 بوصة، معدل تحديث 144 هرتز، وسطوع 5000 شمعة
معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل + كاميرا بيريسكوب 50 ميغابكسل مع زووم بصري 3.5x
تصميم مميز مع واجهة LED Glyph Matrix
OnePlus 15R
شاشة AMOLED 6.83 بوصة، معدل تحديث 165 هرتز، دعم HDR10+ وDolby Vision
معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 وبطارية 7400 مللي أمبير مع شحن سريع 80 واط
تركيز على الأداء والبطارية
Motorola Edge 70 Fusion
شاشة OLED منحنية 6.78 بوصة
معالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 وبطارية 7000 مللي أمبير مع شحن سريع 68 واط
كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل مع تثبيت بصري
تجربة متوازنة في الأداء والسعر
Realme 16 Pro
شاشة AMOLED 6.78 بوصة، معدل تحديث 144 هرتز، وسطوع 6500 شمعة
كاميرا رئيسية 200 ميغابكسل مع تثبيت بصري
معالج MediaTek Dimensity 7300 Max، ذاكرة 12 غيغابايت، تخزين 256 غيغابايت
بطارية كبيرة مع شحن سريع 80 واط
تطور كبير في الفئة المتوسطة
تكشف هذه الهواتف عن قدرة مستخدمي الفئة المتوسطة على الحصول على أداء قوي، شاشات متطورة، وكاميرات عالية الجودة بسعر أقل من 500 دولار.
كل هاتف يتميز بنقاط قوة مختلفة؛ فبينما يركز Pixel 10a على الكاميرا وتجربة النظام، يقدم Nothing Phone (4a) Pro تصميمًا مميزًا، ويعطي OnePlus 15R أولوية للأداء والبطارية، بينما يوفر Motorola Edge 70 Fusion توازناً جيداً، ويقدم Realme 16 Pro مواصفات قوية على الورق.