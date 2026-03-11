أكثر من 9500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال

أظهرت معطيات حديثة ارتفاع عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكثر من 9500 أسير ومعتقل حتى بداية شهر مارس/آذار 2026.

وبحسب بيانات صادرة عن مؤسسات شؤون الأسرى، الأربعاء، استناداً إلى ما أعلنته إدارة سجون الاحتلال، فقد شهد شهر مارس ارتفاعاً في أعداد الأسرى بنسبة بلغت نحو 2.15%.

وأوضحت المعطيات أن من بين الأسرى 73 أسيرة فلسطينية، في حين يبلغ عدد الأطفال المعتقلين نحو 350 طفلاً يقبعون بشكل أساسي في سجني مجدو وعوفر.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 معتقلاً، وهي النسبة الأعلى بين فئات الأسرى المختلفة، إذ تشكل الاعتقالات الإدارية نحو 36% من إجمالي عدد المعتقلين.

وبلغ عدد المعتقلين الذين تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين" نحو 1249 معتقلاً، وهو رقم لا يشمل جميع معتقلي قطاع غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال ضمن التصنيف ذاته.

وأكدت مؤسسات الأسرى، أن هذا التصنيف أيضاً معتقلين عرباً من لبنان وسوريا، وفق ما أشارت إليه المعطيات الصادرة عن مؤسسات الأسرى.

تشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدهورًا ملحوظًا في أوضاع الأسرى، في ظل تشديد الإجراءات داخل السجون وارتفاع أعداد المعتقلين.

وتشير تقارير مؤسسات الأسرى إلى تفاقم الاكتظاظ داخل الأقسام، وتقليص كميات الطعام، وحرمان الأسرى من معظم مقتنياتهم الشخصية، إلى جانب قيود مشددة على الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي.

ووثقت مؤسسات حقوقية حالات اعتداء وسوء معاملة وإهمال طبي بحق الأسرى، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين الإداريين المحتجزين دون تهمة أو محاكمة إلى نسب غير مسبوقة.

ويناقش الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين وتعديلات تشريعية من شأنها تشديد ظروف الاحتجاز، من بينها مقترحات تتعلق بسن قوانين إعدام الأسرى وإجراءات إضافية.