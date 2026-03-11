إنفانتينو: ترامب أكد أن منتخب إيران مرحبٌ به للمشاركة في كأس العالم

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، الأربعاء، أنّه التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعرب عن ترحيبه باستقبال المنتخب الإيراني في بطولة كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها يوم 11 يونيو/ حزيران المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك بعد الحديث المتزايد عن إمكانية عدم مشاركة زملاء اللاعب مهدي طارمي في الحدث الكبير، وسط احتدام الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال إنفانتينو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام الأربعاء: "التقيتُ برئيس الولايات المتحدة الأميركية، دونالد جيه. ترامب، لمناقشة سير الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم القادمة، والحماس المتزايد مع اقتراب موعد انطلاق البطولة بعد 93 يوماً فقط. تحدثنا أيضاً عن الوضع الراهن في إيران، وتأهل الفريق للمشاركة في كأس العالم 2026".

وأردف رئيس "الفيفا": "خلال محادثتنا، أكد الرئيس ترامب مجدداً أن منتخب إيران مرحبٌ به للمشاركة في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة. نحن جميعاً بحاجة إلى حدثٍ ككأس العالم لكرة القدم لتوحيد الشعوب الآن أكثر من أي وقت مضى، وأتقدم بجزيل الشكر لرئيس الولايات المتحدة على دعمه، الذي يُظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحّد العالم".

وكانت إيران الدولة الوحيدة التي غابت عن قمة التخطيط التي عقدها الفيفا الأسبوع الماضي في أتلانتا للمشاركين في كأس العالم، مما أثار تساؤلات حول إمكانية مشاركة منتخبها في البطولة التي تستضيفها الأراضي الأميركية، وذلك مع ازدياد التصعيد بسبب الحرب الإقليمية، لتخالف التصريحات الأخيرة ما قاله ترامب في وقتٍ سابق لموقع بوليتيكو، حين قال "إنّه لا يكترث لمشاركة إيران" في النهائيات.

يُذكر أن رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، أثار شكوكاً كبيرة حول مشاركة بلاده في مونديال الرجال، بعدما قال إن لاعبات منتخب إيران للسيدات، اللواتي شاركن في بطولة كأس آسيا بأستراليا "تعرّضن لضغوط لإجبارهن على الانشقاق"، مضيفاً: "إذا كانت كأس العالم على هذا النحو، فمن ذا الذي يتمتع بعقل سليم ويرسل منتخب بلاده إلى مكان كهذا؟".

وبلغت إيران في وقت سابق بطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي، بعد تصدّرها المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي، وهي التي ستلعب مبارياتها الثلاث في الولايات المتحدة (اثنتان في لوس أنجليس وواحدة في سياتل)، ومن الممكن أن تواجه منتخب أميركا في مباراة خروج المغلوب في الثالث من يوليو/ تموز في دالاس بحال احتلّ الفريقان المركز الثاني ضمن مجموعتيهما.

المصدر / وكالات