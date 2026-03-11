أردوغان يدعو إلى إنهاء العدوان على إيران قبل زج المنطقة بأكملها في الصراع

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على ضرورة وقف الحرب في إيران قبل أن تمتد تداعياتها لتشمل المنطقة بأسرها، محذّراً من "زج المنطقة في أتون الصراع" إذا استمر القتال.

وأشار أردوغان، خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان التركي، إلى أن الحل الممكن يكمن في إتاحة المجال للدبلوماسية، معبّراً عن استمرار تركيا في التواصل مع جميع الأطراف المعنية سعياً لتخفيف التصعيد وفتح قنوات الحوار.

ويأتي هذا التصريح في ظل توتر متصاعد بعد الحرب الأخيرة مع إيران وحزب الله، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ويُعد موقف أردوغان تأكيداً على دور تركيا كلاعب إقليمي يسعى لتجنب توسع النزاعات في المنطقة، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي عن كثب تطورات المواجهة بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل جهودها الدبلوماسية مع جميع الأطراف لضمان الحد من التصعيد وخلق فرصة للحوار، معتبراً أن الانخراط المبكر في الحلول السلمية أفضل بكثير من مواجهة أزمات إقليمية واسعة قد تمتد عواقبها لسنوات طويلة.

المصدر / رويترز