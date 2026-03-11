الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72 ألفًا و 135 شهيدًا

فلسطين أون لاين

11 مارس 2026 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النّار 650 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدًا و إصابتين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 650 شهيدًا فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,732 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 756 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,135 شهيدًا و 171,830 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

