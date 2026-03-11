بينهم أسرى محررون وفتيات.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

فلسطين أون لاين

11 مارس 2026 . الساعة 11:52 بتوقيت القدس
حملة اعتقالات تعسفية في الضفة (أرشيفية)

واصلت قوات الاحتلال، فجر يوم الأربعاء، حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث اعتقلت قرابة 30 مواطناً بينهم أسرى محررون وفتيات، وذلك خلال اقتحامات واسعة تركزت في مخيم قلنديا شمال القدس ومحافظة طولكرم، إلى جانب اعتقالات في الخليل ورام الله وجنين ونابلس.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس، طالت عدداً كبيراً من الشبان، بينهم الأسيران المحرران إسلام حسن مناصرة وليث عمار، إضافة إلى اعتقال: محمد أبو سمرة، فادي الكسبة، محمد حماد، عمران الصرصور، ناجي شحادة، إبراهيم الشوعاني، أدهم أبو غويلة، الشقيقين أسيد ومالك موسى راتب، إياد أبزيع، جميل يعقوب، محمد عزات.

واعتقلت قوات الاحتلال خمسة أشقاء من عائلة كنعان خلال اقتحام ضاحية اكتابا شرق طولكرم، بينهم ثلاث فتيات، وهم: صفوان كنعان، عبد الله كنعان، إسراء كنعان، ريم كنعان، أسمهان كنعان.

كما اعتقلت الشاب أمجد محمد سعيد برهوش من منزله في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم، إضافة إلى اعتقال الشابين إسماعيل رجب وأحمد المتروك خلال اقتحام مدينة طولكرم.

اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسماعيل عبد عيايدة خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال الخليل، كما اعتقلت المواطن محمد محمود العمايرة ونجله مصطفى العمايرة من قرية البرج جنوب الخليل.

اعتقلت قوات الاحتلال الفتى أنس الحطاب (18 عاماً) من مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب مداهمة منزل عائلته.

اعتقلت قوات الاحتلال الشابين شامل الشرقاوي وحمادة عاصف الغريب من بلدة الزبابدة جنوب شرق جنين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دوما جنوب نابلس، وحولت منزلاً إلى ثكنة عسكرية، واعتقلت 11 مواطناً داخله وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

ومن جهته، أكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلة يأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل اقتحام المنازل وتخريب محتوياتها واعتقال المواطنين، بمن فيهم الأسرى المحررون والفتيات، في محاولة لفرض مزيد من التضييق على الفلسطينيين في مختلف المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين
