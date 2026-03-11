الصحة الإسرائيلية تكشف: 2557 مصاباً منذ العدوان على إيران وسط تكتّم على الخسائر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفيات منذ بدء العدوان على إيران إلى 2557 مصاباً، بينهم 205 خلال اليوم الماضي فقط، في وقت يواصل فيه الاحتلال التعتيم على حجم خسائره البشرية والميدانية.

ويأتي هذا الرقم في ظل امتناع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن نشر تفاصيل تتعلق بأعداد القتلى أو طبيعة الإصابات، رغم التقارير المتزايدة التي تشير إلى أن الخسائر الفعلية أكبر بكثير مما يُعلن رسمياً. كما تتحدث مصادر داخلية عن وجود مصابين يُعالجون خارج المنظومة المدنية للاحتلال لتجنّب إدراجهم في الإحصاءات.

ويواجه الاحتلال ضغوطاً متصاعدة من الإعلام والجمهور لكشف حقيقة خسائره بعد الضربات التي تلقتها الجبهة الداخلية من إيران وحزب الله، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الأعداد خلال الأيام المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين