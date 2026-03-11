لبنان: غارةٌ على بيروت وحزب الله يستهدف تجمّعات جنود وآليات الاحتلال عند الحدود

فلسطين أون لاين

11 مارس 2026 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
غارة إسرائيلية على لبنان

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه العاشر على التوالي، فيما يواصل حزب الله عملياته ضد أهدافٍ للاحتلال الإسرائيلي، ردّاً على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة.

العدوان على لبنان

استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقّة في قلب بيروت صباح يوم الأربعاء، في ثاني استهداف لمنطقة تقع في وسط العاصمة اللبنانية منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والتي دخل في خطّها حزب الله في لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن "العدو استهدف شقة في منطقة عائشة بكار".

وارتقى 4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله استهدافه قوّة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي بصلية صاروخية، وذلك بعدما رصدتها تتقدم باتجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية.

وفي بلدة مركبا، قالت المقاومة في بيانَين منفصلَين، إنّها استهدفت تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال، في موقع المرج المقابل للبلدة بصليات صاروخيّة، كما قصفت تجمّعا للجنود في الموقع المستحدث في البلدة بقذائف المدفعية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الفجر، تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المنارة وتجمّعاً آخراً جنوب مدينة الخيام بصليَتين صاروخيتين لكلٍ منهما.  

