11 مارس 2026 . الساعة 08:22 بتوقيت القدس
غارة إسرائيلية على لبنان

دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان يومه العاشر على التوالي، فيما يواصل حزب الله عملياته ضد أهدافٍ للاحتلال الإسرائيلي، ردًّا على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة وضاحية بيروت الجنوبيّة.

العدوان على لبنان

أعلن مدير مستشفى رياق في البقاع وصول 8 شهداء و20 إصابة من جراء العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 7 مواطنين وإصابة 11 بجروح في الاعتداء الإسرائيلي على بلدة الشهابية في قضاء صور.

وقالت الوكالة اللبنانية إن الغارة على بلدة حناوية تسببت باستشهاد 3 مواطنين بينهم مسعف، فيما استشهد شخص وأصيب اثنان في الغارة الإسرائيلية على بلدة زلايا، واستشهد آخر وأصيب 8 في القصف الإسرائيلي على بلدة الحوش.

وفي بلدة قانا، أدت غارات إسرائيلية متتالية إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح.

وذكرت مصادر صحفية، أن 10 شهداء من بينهم 4 أطفال ارتقوا بالإضافة إلى 17 إصابة في حصيلة أولية للاعتداء الإسرائيلي على تمنين التحتا في البقاع شرق البلاد.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقّة في قلب بيروت صباح يوم الأربعاء، في ثاني استهداف لمنطقة تقع في وسط العاصمة اللبنانية منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن "العدو استهدف شقة في منطقة عائشة بكار".

وارتقى 4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله استهدافه قوّة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي بصلية صاروخية، وذلك بعدما رصدتها تتقدم باتجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدودية.

وفي بلدة مركبا، قالت المقاومة في بيانَين منفصلَين، إنّها استهدفت تجمّعاً لآليّات وجنود الاحتلال، في موقع المرج المقابل للبلدة بصليات صاروخيّة، كما قصفت تجمّعا للجنود في الموقع المستحدث في البلدة بقذائف المدفعية.

واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الفجر، تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع المنارة وتجمّعاً آخراً جنوب مدينة الخيام بصليَتين صاروخيتين لكلٍ منهما.  

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #الحرب على لبنان #العدوان على لبنان #ضاحية بيروت الجنوبية

