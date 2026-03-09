الغاز الأوروبي يقفز 30% مع شلل الملاحة في مضيق هرمز

قفزت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30 بالمئة، الاثنين، مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ 10 أيام.

وفي مركز “تي تي إف” (TTF) الهولندي، المرجعي لتجارة الغاز الطبيعي في أوروبا، سجلت الأسعار قفزة بنسبة 30 بالمئة لتصل إلى 69.5 يورو لكل ميغاوات ساعة، بحسب تداولات الاثنين.

ورغم تراجع الأسعار قليلا في التداولات اللاحقة لهذا الصعود، إلا أن ذلك سيكون له تأثيرا على القطاع الاقتصادي والمستهلكين.

ويُعتمد على الغاز في أوروبا بنسبة كبيرة في توليد الطاقة، ما سيؤثر على أسعار الكهرباء، فضلا عن تزايد نسبة التضخم.

وفي مداولات الاثنين، تخطت أسعار النفط 117 دولارا للمرة الأولى منذ يوليو/ تموز 2022.

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التوقف شبه التام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبيه؛ نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

وفي 2 مارس/ آذار الجاري أعلن مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري أن مضيق هرمز مغلق، وأن أي سفن تحاول عبوره ستتعرض للهجوم.

ومن المضيق الاستراتيجي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

