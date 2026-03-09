فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحقيق يكشف تفاصيل استهداف قناص إسرائيلي لثلاثة أشقَّاء بخان يونس

بقدمٍ واحدة يواصل الطرق على الحديد... ناهض المسارعي يصلح ما أفسدته الحرب

صرف 500 شيكل لفئات جديدة من مشروع "نحن سندكم".. طالع التفاصيل وآلية التسجيل

الغاز الأوروبي يقفز 30% مع شلل الملاحة في مضيق هرمز

مراسلة إسبانية تتهم "إسرائيل" بحرمان عرب حيفا من الملاجئ وتثير عاصفة ردود

مايكروسوفت تضيف محرر صور متطورا إلى باوربوينت

أرامكو السعودية تخفض الإنتاج في حقلين نفطيين

البرلمان اللبناني يمدد ولايته لعامين ويؤجل الانتخابات التشريعية

50 طائرة عسكرية وصلت بجسر جوي لدعم "إسرائيل"

المكتب الحكومي: 261 صحفياً استشهدوا منذ بدء الحرب على غزة

صرف 500 شيكل لفئات جديدة من مشروع "نحن سندكم".. طالع التفاصيل وآلية التسجيل

09 مارس 2026 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
...
IahzE.jpg
متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والقوى الوطنية والإسلامية والمجلس الأعلى للإغاثة، يوم الإثنين، عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "نحن سندكم 2" لتقديم مساعدة بقيمة 500 شيكل وذلك للفئات التالية:

  • - مرضى السرطان والفشل الكلوي منذ ما قبل الحرب وحتى تاريخه.
  • - حالات البتر منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى تاريخه.
  • - استكمال الصرف لفئة الأسرى الذين لم يستلموا والذين لا زالوا معتقلين حتى الآن.
  • - استكمال الصرف لفئة المفقودين منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 1 مارس 2026 ولم يستلموا في المرحلة الأولى.
  • - استكمال الصرف للأرامل منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 1 مارس 2026 ولم يستلموا في المرحلة الأولى.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه سيتم إرسال رسائل نصية SMS على أرقام الهواتف المعتمدة في المنظومة الوطنية للإغاثة.

طالع المزيد: مرفق بالرابط.. التنمية تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم للاستفادة من دفعة "نحن سندكم"

وذكرت أن تمويل هذا المشروع جاء من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى تاريخه والتي تمت مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة وهي أموال اقتُطعت من جيوب المواطنين بغير وجه حق.

وأكدت الوزارة، أن إعادتها اليوم إلى المواطنين تمثل تصحيحًا لمسار مختل وترسيخًا لمبدأ سيادة القانون، وتعزيزًا لحماية المجتمع وصون كرامته.

وجددت التزام هذه العملية الكامل بالعمل المسؤول والشفاف وحماية حقوق المواطنين وتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي في إطار وطني جامع يضع مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار ويكرّس نهج العدالة الاجتماعية كركيزة أساسية في السياسات الحكومية.

#قطاع غزة #الحرب على غزة #وزارة التنمية الاجتماعية #الأرامل #نحن سندكم #مرضى السرطان في غزة #مبتوري الاطراف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة