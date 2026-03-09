50 طائرة عسكرية وصلت بجسر جوي لدعم "إسرائيل"

أعلن مسؤول إسرائيلي، أن نحو 50 طائرة شحن عسكرية وصلت إلى "إسرائيل" منذ بدء الحرب على إيران، أو ما يطلق عليها الاحتلال عملية "زئير الأسد"، وذلك في إطار جسر جوي تقوده وزارة جيش الاحتلال لدعم العمليات العسكرية للجيش.

وقال مسؤول في وزارة جيش الاحتلال إن الجسر الجوي، الذي انطلق مع بداية العملية، نقل خلال الأيام العشرة الماضية ما يزيد على 1000 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية والذخائر المختلفة، تم تسليمها لاستخدام جيش الاحتلال.

وأضاف أن هذه العملية تُعد من أكبر عمليات النقل العسكري التي تُدار بالتوازي مع تطورات القتال في إيران ولبنان، واصفاً إياها بعملية واسعة النطاق تُنفذ تحت ظروف الحرب وبالتزامن مع تقدم الحرب على إيران والاستعداد للمراحل المقبلة من المواجهة.

ومن المتوقع، أن يتوسع الجسر الجوي خلال الفترة المقبلة، وفق توجيهات وزير جيش الاحتلال "يسرائيل كاتس"، والمدير العام لوزارة الجيشََ اللواء احتياط "أمير برعام".

ووفق البيان، تقود الجسر الجوي "مديرية المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع عبر وحدة النقل الأمني الدولي"، وبمشاركة بعثات المشتريات الإسرائيلية في الولايات المتحدة وألمانيا، إلى جانب شعبة التخطيط وبناء القوة في الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع سلطة المطارات وسلطة الطيران المدني.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران لليوم العاشر تواليًا، في ظل اشتداد القصف على مواقع إيرانية ولبنانية، تزامنا مع شن الحرس الثوري الإيراني قصفا صاروخيا مكثفا على "إسرائيل".