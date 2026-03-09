فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إلغاء زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى "إسرائيل"

كعك العيد.. نكهة فلسطينية مميزة لا يكتمل العيد بدونها

قتيلان بسقوط صواريخ إيرانية وسط "إسرائيل"

"حماس": الاحتلال يستغل انشغال العالم لتصعيد عدوانه وارتكاب مجازر دامية في غزَّة

فلسطين تفقد أحد أبرز مؤرخيها.. من هو وليد الخالدي؟

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر

"معاريف": "الجيش الإسرائيلي" لا يستطيع  إدارة جبهتين في الوقت نفسه

إيران تحذر واشنطن: هل تتحملون ارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار؟

"كتلة الصحفي" تنعى الصحفية الشهيدة آمال شمالي وتؤكد: لا يمكن اغتيال رسالة الحقيقة

القهوة أم مشروبات الطاقة؟ الكافيين نفسه.. لكن التأثير مختلف

إلغاء زيارة المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى "إسرائيل"

09 مارس 2026 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
...
المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر

 ألغى المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر زيارتهما إلى "إسرائيل"، والتي كانت مقررة الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ورد طهران العسكري عليه.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين: "ألغى ويتكوف وكوشنر زيارتهما التي كانت من المقررة إلى "إسرائيل" غدا".

ولم توضح القناة الإسرائيلية أسباب إلغاء الزيارة.

وكان من المقرر أن تكون هذه الزيارة الأولى لمسؤولين أمريكيين كبار إلى "إسرائيل" منذ بداية الحرب على إيران، إذ كان على جدول أعمالهما لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولم يصدر عن جهات رسمية من الولايات المتحدة الأمريكية أو "إسرائيل" تعقيب على ما أوردته القناة.

ومنذ 28 فبراير/ شباط تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة عدوانًا عسكريًا على إيران، أودى بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه "إسرائيل".

 

المصدر / وكالات
#أمريكا #جاريد كوشنر #ستيف ويتكوف #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة