كعك العيد.. نكهة فلسطينية مميزة لا يكتمل العيد بدونها

كعك العيد الفلسطيني من الحلويات التقليدية التي تعكس العادات الأصيلة للشعب الفلسطيني، وتتميز بتنوع حشواتها بين التمر واليانسون والفستق. ومع الظروف الراهنة، يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل دون استغراق وقت طويل.

المكوّنات الأساسية للكعك العادي

1 كيلو دقيق (≈ 5 أكواب)

1 كيلو سميد ناعم

400 غرام زبدة

2 كوب حليب

سكر بودرة حسب الرغبة

يانسون ناعم

سمسم محمص

شومر ناعم

ملعقتان حبة بركة

تمر ناعم

2 كوب زيت

ماء حسب الحاجة

طريقة التحضير

اخلطي السميد والدقيق في وعاء كبير.

أضيفي الزيت والزبدة وافركي الخليط جيدًا.

أضيفي بقية المكونات واعجني حتى تتجانس.

اتركي العجين نصف ساعة.

شكلي التمر على هيئة أصابع صغيرة.

افردي العجين وادهنيه بالتمر، ثم شكليه حسب الرغبة.

اخبزي الكعك في الفرن من 25 إلى 30 دقيقة حتى يتحمر.

كعك العيد بالأساور باليانسون

اخلطي الطحين والسميد والحليب الناشف، أضيفي المحلب والبيكنغ باودر والهيل والخميرة والسمن والزيت.

نقع اليانسون في ماء مغلي ثم أضيفيه مع العجوة للعجين.

شكلي العجين على هيئة إسوارة دائرية واحشي التمر بداخله.

اخبزيه 20 دقيقة في الفرن.

الكعك الفلسطيني بزيت الزيتون

اخلطي الدقيق مع السكر والبهارات واليانسون والسمسم وحبة البركة والخميرة.

أضيفي الزيت النباتي وزيت الزيتون واعجني جيدًا.

أضيفي الماء تدريجيًا حتى الحصول على عجينة متماسكة.

شكلي التمر على هيئة أصابع، وحشي العجين به.

اخبزي الكعك في الفرن 25 دقيقة.

بهذه الطرق البسيطة، يمكن لكل عائلة فلسطينية تحضير كعك العيد في المنزل، مع الحفاظ على الطعم الأصيل واللمسة التقليدية المميزة.

