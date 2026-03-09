قتيلان بسقوط صواريخ إيرانية وسط "إسرائيل"

قُتل إسرائيليان، صباح الاثنين، جراء سقوط صواريخ إيرانية في "تل أبيب" وسط "إسرائيل"، في إطار الرد الإيراني على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وذكرت مصادر عبرية أن صاروخًا إيرانيًا سقط في منطقة "إيهود" قرب مطار بن غوريون شرقي مدينة "تل أبيب"، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأشارت المصادر إلى سقوط خمسة صواريخ عنقودية إيرانية في عدة مناطق وسط "إسرائيل"، بينها مدينة حولون القريبة من "تل أبيب"، ما تسبب بحالة استنفار أمني واسع في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، تنفيذ هجمات صاروخية جديدة استهدفت مواقع داخل "إسرائيل" وقواعد أمريكية في المنطقة.

وأكد الحرس الثوري أن هذه الهجمات جاءت ضمن الموجة الثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، التي تنفذها إيران ردًا على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على أراضيها.