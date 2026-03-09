فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قتيلان بسقوط صواريخ إيرانية وسط "إسرائيل"

"حماس": الاحتلال يستغل انشغال العالم لتصعيد عدوانه وارتكاب مجازر دامية في غزَّة

فلسطين تفقد أحد أبرز مؤرخيها.. من هو وليد الخالدي؟

الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر

"معاريف": "الجيش الإسرائيلي" لا يستطيع  إدارة جبهتين في الوقت نفسه

إيران تحذر واشنطن: هل تتحملون ارتفاع سعر برميل النفط إلى 200 دولار؟

"كتلة الصحفي" تنعى الصحفية الشهيدة آمال شمالي وتؤكد: لا يمكن اغتيال رسالة الحقيقة

القهوة أم مشروبات الطاقة؟ الكافيين نفسه.. لكن التأثير مختلف

تشافي: لابورتا هو من رفض عودة ميسي.. وأفسد علاقتي به

بقائي: واشنطن تستغل أجواء دول الجوار لتنفيذ هجمات صاروخية ضد إيران

قتيلان بسقوط صواريخ إيرانية وسط "إسرائيل"

09 مارس 2026 . الساعة 12:32 بتوقيت القدس
...

قُتل إسرائيليان، صباح الاثنين، جراء سقوط صواريخ إيرانية في "تل أبيب" وسط "إسرائيل"، في إطار الرد الإيراني على الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.

وذكرت مصادر عبرية أن صاروخًا إيرانيًا سقط في منطقة "إيهود" قرب مطار بن غوريون شرقي مدينة "تل أبيب"، ما أسفر عن مقتل إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وأشارت المصادر إلى سقوط خمسة صواريخ عنقودية إيرانية في عدة مناطق وسط "إسرائيل"، بينها مدينة حولون القريبة من "تل أبيب"، ما تسبب بحالة استنفار أمني واسع في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم، تنفيذ هجمات صاروخية جديدة استهدفت مواقع داخل "إسرائيل" وقواعد أمريكية في المنطقة.

وأكد الحرس الثوري أن هذه الهجمات جاءت ضمن الموجة الثلاثين من عملية "الوعد الصادق 4"، التي تنفذها إيران ردًا على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على أراضيها.

#تل أبيب #صواريخ إيرانية #الحرب على إيران

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة