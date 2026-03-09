القهوة أم مشروبات الطاقة؟ الكافيين نفسه.. لكن التأثير مختلف

يلجأ كثيرون إلى القهوة أو مشروبات الطاقة للحصول على دفعة من النشاط في بداية اليوم، غير أن خبراء الصحة يرون أن القهوة غالبًا ما تبقى الخيار الأكثر أمانًا وصحة، رغم احتواء المشروبين على مادة الكافيين.

وتختلف كمية الكافيين في القهوة بحسب نوع الحبوب ودرجة التحميص وطريقة التحضير. فمثلًا يحتوي كوب من القهوة المخمرة (نحو 180 ملليلترًا) على قرابة 70 ملليغرامًا من الكافيين، بينما تحتوي جرعة إسبريسو صغيرة على نحو 64 ملليغرامًا.

في المقابل، تحتوي مشروبات الطاقة عادة على نسب أعلى من الكافيين، إذ قد يصل محتوى بعض العلب إلى 160 ملليغرامًا أو أكثر، كما تضاف إليها أحيانًا مصادر إضافية للكافيين مثل نبات الغوارانا.

فرق واضح في السكر

تخلو القهوة السوداء بطبيعتها من السكر، ولا يُضاف إليها إلا عند تحضير المشروبات المحلاة. أما مشروبات الطاقة فتحتوي غالبًا على كميات مرتفعة من السكر.

فبعض العلب الصغيرة قد تحتوي على نحو 26 غرامًا من السكر، بينما قد تصل الكمية في أنواع أخرى إلى 59 غرامًا. ورغم توفر نسخ خالية من السكر، فإنها تبقى مشروبات مصنّعة تضم مكونات إضافية.

طاقة سريعة أم مستقرة؟

يمنح الكافيين في القهوة ومشروبات الطاقة شعورًا مؤقتًا باليقظة. غير أن السكريات في مشروبات الطاقة قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى الطاقة يتبعه أحيانًا هبوط مفاجئ.

أما القهوة فغالبًا ما تمنح طاقة أكثر استقرارًا، خاصة أن معظم الناس يتناولونها ببطء بدل شربها دفعة واحدة.

مقارنة غذائية

في حصة تقارب 240 ملليلترًا:

القهوة: نحو 2 سعر حراري، و80–100 ملغ من الكافيين، من دون سكر، مع محتوى مرتفع من مضادات الأكسدة.

مشروبات الطاقة: بين 110 و160 سعرًا حراريًا، و70–160 ملغ من الكافيين، مع 24–37 غرامًا من السكر، ومضادات أكسدة أقل.

الآثار الجانبية

يعد استهلاك ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا آمنًا لمعظم البالغين. لكن الإفراط قد يسبب خفقان القلب والقلق والأرق والصداع واضطرابات المعدة.

مخاطر أكبر على المراهقين

يحذر خبراء الصحة من أن الأطفال والمراهقين أكثر حساسية لتأثيرات مشروبات الطاقة، إذ قد ترتبط بالإفراط في تناولها مشكلات في القلب، وصداع مزمن، واضطرابات في الجهاز الهضمي، إضافة إلى تسوس الأسنان.

وبشكل عام، يشير خبراء التغذية إلى أن القهوة الطبيعية غير المحلاة تبقى الخيار الأكثر صحة للحصول على الكافيين، مقارنة بمشروبات الطاقة التي غالبًا ما تحتوي على مستويات مرتفعة من السكر ومكونات مضافة.

