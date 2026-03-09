تشافي: لابورتا هو من رفض عودة ميسي.. وأفسد علاقتي به

فجر أسطورة برشلونة ومدربه السابق، تشافي هيرنانديز، مفاجآت حول فشل عودة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى صفوف النادي الكتالوني، مؤكدًا أن العائق لم يكن اقتصاديًا، بل كان قرارًا من الرئيس خوان لابورتا.

وقال تشافي، خلال مقابلة حصرية أجراها مع صحيفة (La Vanguardia) الإسبانية: "الرئيس (لابورتا) لا يقول الحقيقة.. كان ليونيل ميسي بالفعل سينضم لنا".

وتابع: "في يناير 2023، بعد أن أصبح بطلًا للعالم، تواصلنا معه، وقال لي إنه متحمس للعودة، والتقيت به.. استمر حديثنا حتى شهر مارس، وقلت له إنه عندما يعطيني الموافقة سأخبر الرئيس؛ لأنني كنت أراه مناسبًا للفريق من الناحية الكروية".

"تراجع لابورتا"

وواصل: "بدأ الرئيس التفاوض على العقد مع والد ميسي، وكان لدينا الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني، لكن الرئيس هو من تراجع عن كل شيء.. قال لي لابورتا حرفيًا، إنه إذا عاد ليونيل ميسي فسيشن حربًا عليه، وإنه لا يمكنه السماح بذلك.. بعد ذلك، فجأة توقف ميسي عن الرد على مكالماتي الهاتفية؛ لأنهم أخبروه من الطرف الآخر أنه لا يمكن إتمام الأمر".

وأردف: "اتصلت بوالده، وقلت له: لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا يا خورخي.. فقال لي: تحدث مع الرئيس. وأكدت له أننا كنا نتحدث مع ميسي منذ 5 أشهر، وأن كل شيء كان متفقًا عليه.. من الناحية الرياضية لم يكن هناك أي شك، ومن الناحية الاقتصادية كنا سنلعب في ملعب مونتجويك، وسنقوم بما يشبه (الرقصة الأخيرة) مثل مايكل جوردان، كان كل شيء جاهزًا.. كنت أتمنى بشدة أن يعود ميسي لكي أدربه، لكنهم وضعونا في مواجهة بعضنا".

العلاقة مع ميسي

وعن علاقته الحالية بميسي، قال تشافي: "لدي علاقة جيدة مع ليو.. لم يعد إلى برشلونة لأن لابورتا لا يريد ذلك، وليس بسبب رابطة الليجا، أو لأن خورخي ميسي طلب المزيد من المال، هذا غير صحيح.. الرئيس مع فريقه هم من قالوا لا، لا يمكن السماح بذلك؛ لأنه يملك كل السلطة، وميسي قد يدير تلك السلطة بشكل سيئ بالنسبة له".

واستطرد نجم إسبانيا السابق: "استغرق الأمر وقتًا قبل أن أتحدث مجددًا مع ميسي؛ لأنه اعتقد أنني كنت جزءًا من تلك الشبكة، وقد أثر ذلك كثيرًا على علاقتي معه، لكن الآن عادت علاقتنا جيدة.. كنت أتمنى بشدة أن يعود ليو، وما زلت حتى اليوم أعتقد أنه كان سيساعد الفريق في تسجيل الأهداف، وصناعة التمريرات الحاسمة، بلا أي شك، فهو سيشارك حتى في كأس العالم 2026!".

وأضاف: "كان ليو سينجح مجددًا في كامب نو، كانت تلك رغبته ورغبتي أيضًا، وهو يعرف ذلك الآن.. لكن كان هناك وقت لم أستطع فيه التواصل معه، وكان ذلك مؤسفًا.. لكنه حدث بسبب من هم موجودون هناك الآن".

وعما إذا كان يتحدث مع ميسي عن انتخابات برشلونة، أجاب تشافي: "هذه محادثات خاصة.. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أن الأمر يتعلق بليو، ومع معرفة التأثير الكبير الذي يملكه، أُفضل ألا أقول شيئًا.. لكن حسنًا، أعتقد أنكم جميعًا تعرفون ما الذي يفكر فيه".

