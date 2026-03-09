فلسطين أون لاين

الصحة بغزة: 7 شهداء و 17 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

09 مارس 2026 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
أهالي يؤدون صلاة الجنازة على جثامين شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 7 شهداء جدد و 17 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحاي منذ إعلان وقف إطلاق النّار إلى 648 شهيدًا و17,728 إصابة، بينما بلغت إجمالي حالات الانتشال 755 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,133 شهيدًا و 171,826 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مشيرةً إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

