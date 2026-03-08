مرفق بالرابط.. التنمية تدعو المواطنين لتحديث بياناتهم للاستفادة من دفعة "نحن سندكم"

فلسطين أون لاين

08 مارس 2026 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، يوم الأحد، أنها بصدد صرف دفعة نقدية جديدة ضمن مشروع "نحن سندكم" بقيمة (500) شيكل.

ودعت الوزارة، في بيان صحافي، تابعته "فلسطين أون لاين"، المواطنين غير المسجلين على المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين إلى المبادرة بتحديث بياناتهم في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان إدراجهم والاستفادة من المساعدات والخدمات المقدمة وفق الأصول المعتمدة.

طالع المزيد: 500 شيكل لكل أسرة.. التنمية الاجتماعية تطلق مشروع "نحن سندكم" في غزة

وأكدت الوزارة حرصها على وصول الدعم إلى مستحقيه، داعية الجميع إلى استكمال إجراءات تحديث البيانات عبر القنوات المعتمدة عبر الرابط التالي: http://services.citizen.egaza.ps/login

وأطلقت  وزارة التنمية الاجتماعية، وبإشراف من لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، مشروع (نحن سندكم)، في خطوة وطنية وإنسانية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية القاسية التي يواجهها المواطنون في قطاع غزة، ولا سيما الأسر الأشد احتياجاً، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها العدوان المتواصل.

ويستهدف إن المشروع يستهدف صرف مبلغ (500) شيكل لعدد (50,000) أسرة من أسر قطاع غزة المصنفة ضمن الفئات الأكثر تضرراً، وفق معايير مهنية واضحة ومعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، بما يضمن العدالة والشفافية في الوصول إلى مستحقي الدعم.

وتمول هذه المبادرة من الأموال التي صادرتها لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وحتى الآن، حيث تم مصادرتها من عدد من التجار الذين تجاوزوا الحدود القانونية والأخلاقية خلال فترة الإبادة الجماعية، واستغلوا حاجة المواطنين عبر ممارسات غير مشروعة. بحسب بيان صادر عن الوزارة.

