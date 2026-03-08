مجلس خبراء القيادة في إيران يحسم قراره وينتخب مرشداً جديداً للثورة

فلسطين أون لاين

08 مارس 2026 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي

قال عضو مجلس خبراء القيادة في إيران أحمد علم الهدى، الأحد إن مجلس الخبراء اتخذ قراره وانتخب مرشد الثورة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس ستعلن رسميا عن اسم المرشد الجديد.

وأوضح علم الهدى أنه لا يحق لأي من أعضاء المجلس تغيير رأيه بناء على ما ينص عليه الدستور.

وفي وقت سابق أفادت أحدث التقارير الواردة من طهران بأن مجلس خبراء القيادة، الهيئة الدستورية المعنية باختيار المرشد الإيراني، قد حسم خياراته بالفعل بشأن الشخصية "الأصلح" لتولي هذا المنصب.

وقال عضو المجلس آية الله محمد مهدي ميرباقري، إن أغلبية أعضاء المجلس توصلوا إلى توافق بشأن خليفة المرشد الراحل.

وكشفت وكالة فارس عن أن عملية الانتخاب الداخلي قد تمت بالفعل، وأن إعلان الاسم أصبح مسألة وقت لا أكثر، في ظل توافق الأغلبية على هوية القيادة الجديدة.

ووفقًا للمادة 111 من الدستور الإيراني، ففي حال وفاة المرشد أو استقالته أو عزله من منصبه، يلتزم مجلس الخبراء بتحديد مرشد جديد وإعلانه في أسرع وقت ممكن.

وإلى حين تحديد المرشد تتولى لجنة ثلاثية مهام القيادة مؤقتًا، مؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور يختاره مجلس تشخيص مصلحة النظام.

المصدر / وكالات
