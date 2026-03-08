اكتشاف "مروحة تبريد سرية" للنحل تحميه من حرارة الصيف

فلسطين أون لاين

08 مارس 2026 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
صورة توضيحية

اكتشف باحثون من جامعة وايومنغ الأمريكية نظام تبريد مبتكر لدى النحل الطنان يساعده على حماية جسمه من الحرارة المفرطة أثناء الطيران فوق الزهور.

عندما تحوم النحلات الطنانة، ترفرف بأجنحتها بسرعة كبيرة، مما يولد حرارة داخلية قد تصل إلى 65-70 درجة مئوية في يوم صيفي حار، بينما تكون درجة حرارة الهواء حوالي 35 درجة مئوية، ما قد يشكل خطرًا على حياتها.

نظام "الرياح الذاتية"

يعتمد النحل على نظام تبريد ذاتي ينقل الحرارة من الصدر الغني بعضلات الطيران إلى البطن للتخلص من الحرارة، لكن الدراسة الجديدة كشفت عن آلية إضافية، أطلق عليها الباحثون "الرياح الذاتية".

الفكرة أن رفرفة الأجنحة لا تساعد النحل فقط على الطيران، بل تولد تيار هواء موجه يشبه المروحة الصغيرة، يمر على جسم النحلة ويساعد على تبريد الحرارة الناتجة عن عضلات الصدر، ما يحمي النحلة من السخونة المفرطة.

خطوات الاكتشاف العلمي

استخدم الفريق كاميرات عالية السرعة (1500 إطار/ثانية) لمتابعة حركة الأجنحة، وحساسات لقياس سرعة الهواء الناتج، ووجدوا أن النحلات تولد رياحًا بسرعة 1.22 متر/ثانية. كما استخدموا بخار الثلج الجاف لتوضيح تدفق الهواء، فتبين أنه يتجمع فوق النحلة على شكل قمع ويتدفق للأسفل لتبريد الجسم.

تجربة عملية

لتأكيد فعالية النظام، سخّن الباحثون 18 نحلة ميتة حديثًا إلى 50 درجة مئوية ووضعوها في نفق هواء، فساعد تيار الهواء على تبريدها بسرعة، مؤكدين أن "رياح الأجنحة" تلعب دورًا أساسيًا في حماية النحل من الحرارة.

كما أظهرت المحاكاة الحاسوبية أن النحل قد يتعرض للخطر بسرعة في الأيام الحارة إذا لم يكن لديه هذا التبريد، بينما في الصباح البارد قد يعاني صعوبة في الحفاظ على دفئه بسبب التبريد الذاتي السريع.

يعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة لفهم آليات بقاء النحل على قيد الحياة في الظروف المناخية المتطرفة، وقد يلهم تطوير تقنيات تبريد جديدة مستوحاة من الطبيعة.

المصدر / وكالات
#النحل #اكتشاف علمي #مملكة النحل #النحل الطنان

