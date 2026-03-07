واشنطن تستعد لنشر حاملة طائرات ثالثة في الشرق الأوسط

فلسطين أون لاين

07 مارس 2026 . الساعة 14:25 بتوقيت القدس
حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جورج إتش دبليو بوش”

قالت شبكة فوكس نيوز الأمريكية، السبت، إن الولايات المتحدة تستعد لنشر حاملة طائرات ثالثة في المنطقة في إطار الهجمات على إيران.

وأوضحت الشبكة أن حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جورج إتش دبليو بوش” أنهت استعداداتها للانطلاق نحو شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن الحاملة أنهت تجهيزاتها قبالة سواحل جزيرة هاتيراس، وأنه من المتوقع أن تتجه قريبا إلى شرق المتوسط.

وتضم الحاملة عشرات الطائرات المقاتلة، إضافة إلى مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.

وتنتشر حاليا حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس جيرالد آر فورد في البحر الأحمر”، والحاملة “يو إس إس أبراهام لينكولن” في بحر عمان.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار، فيما ترد طهران على "تل أبيب" بشن هجمات بالصواريخ والمسيرات. كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات المصالح الأمريكية في دول الخليج والعراق والأردن.

#إيران #أمريكا #حاملة طائرات #الحرب على إيران

