فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قاسم: الاستهداف المتعمّد للمدارس في إيران تكرارٌ لسلوك الاحتلال خلال الإبادة بغزَّة

إيران: شهداء في أصفهان وحرس الثورة يستهدف الأراضي المحتلة بالصواريخ والمسيرات

الداخل المحتل: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الطيرة

لليوم الثامن تواليًا.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

وزارة العمل: 57 ألف امرأة معيلة لأسرهنَّ في غزَّة

الرئيس الإيراني: لن نستهدف دول الجوار طالما لم نُهاجَم من أراضيهم

خروقات متواصلة.. شهيد برصاص الاحتلال في خان يونس

بـ"قذيفة" فالفيردي.. ريال مدريد ينجو من فخ سيلتا فيغو في الوقت القاتل

ليفربول يعبر وولفرهامبتون بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد

حزب الله يكشف تفاصيلَ إحباط الإنزال الإسرائيلي شرق لبنان.. ما علاقة الجندي رون آراد؟!

640 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار وحصيلة ضحايا الإبادة تتجاوز 72 ألف شهيد

07 مارس 2026 . الساعة 13:03 بتوقيت القدس
...
سيدة تودع نجلها الذي ارتقى شهيدا في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 3 شهداء و 3 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه  منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 640، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,707، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 753شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,123 شهيدًا و 171,805 إصابات، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #ضحايا الإبادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة