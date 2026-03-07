640 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار وحصيلة ضحايا الإبادة تتجاوز 72 ألف شهيد

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 3 شهداء و 3 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار بلغ إجمالي عدد الشهداء 640، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات 1,707، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 753شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,123 شهيدًا و 171,805 إصابات، مشيرةً إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين