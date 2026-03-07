قاسم: الاستهداف المتعمّد للمدارس في إيران تكرارٌ لسلوك الاحتلال خلال الإبادة بغزَّة

أكد حازم قاسم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أنَّ ‏الاستهداف المتعمد للمدارس في العدوان الاسرائيلي الأمريكي على إيران، هو تكرار لسلوك الاحتلال على مدار حرب الابادة الجماعية على غزة حيث استهداف مئات المدارس واستشهاد الالاف فيها.

وقال قاسم في تصريح صحفي، يوم السبت، إن الصمت المخزي لما يسمى بالمجتمع الدولي لما كان يحدث في غزة، هو عين الخزي والعار في السكوت على ما يحدث في إيران.

وقالت وزارة التربية الإيرانية إن عدد الطالبات اللائي قُتلن في مدرسة ميناب ارتفع إلى 153 إثر العدوان الأمريكي الإسرائيلي يوم السبت.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أعلنت أمس عن استشهاد 85 طالبة وإصابة 92 طالبة أخرى في هجوم صاروخي إسرائيلي على مدرسة في مدينة ميناب في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز جنوب إيران.

اقرأ أيضًا: هل استهدفت (إسرائيل) وأمريكا "عمدا" طالبات مدرسة ميناب؟

وخلص تحقيق أجرته قناة الجزيرة القطرية، إلى أن مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية للبنات، في مدينة ميناب جنوبي إيران، كانت هدفًا للغارات الأمريكية الإسرائيلية التي نفذت بـ 28 من فبراير الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 158 طالبة شهيدةً تتراوح أعمارهن بين 7 و12 عامًا.

وبدأ الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي صباح 28 فبراير/شباط 2026، وأظهر تحليل مواقع الضربات نمطا لافتا: الصواريخ أصابت القاعدة العسكرية وأصابت المدرسة، لكنها تجاوزت مجمع العيادات التخصصية الواقع بينهما دون أن تمسّه.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر 2023 ، ارتقى 72,123 شهيدًا فيما أصيب 171,805 مواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين