حزب الله يكشف تفاصيلَ إحباط الإنزال الإسرائيلي شرق لبنان.. ما علاقة الجندي رون آراد؟!

07 مارس 2026 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
الطيار الإسرائيلي رون آراد

كشف حزب الله، فجر يوم السبت، تفاصيل جديدة حول إحباطه محاولة إنزال إسرائيلية في جرود بلدة النبي شيت في البقاع شرق لبنان، حيث استدرجت قوة مشاة معادية إلى كمين محكم واشتبكت معها.

وقال حزب الله في تفاصيل الكمين "رَصَدَ مجاهدونا عند الساعة 22:30 من مساء أمس الجمعة تسلّل 4 مروحيّات تابعة لجيش العدو الإسرائيلي من الاتجاه السوري، حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون".

وأضاف "تقدّمت قوّة المشاة المعادية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة".

وأشار إلى تطور الاشتباك بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو أربعين غارة، مستعملاً الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك.

في غضون ذلك، نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية، في ما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري.

وذكرت هيئة البث العبرية عن مصادر بأنّ "الجيش" الإسرائيلي نفّذ عمليات في الأراضي اللبنانية، الليلة الماضية للعثور على جثة الطيار الإسرائيلي رون آراد.

ومنذ 1986، فُقد آراد بعد سقوط طائرته خلال مهمة عسكرية إسرائيلية فوق مدينة صيدا، وترجح تقارير إعلامية إسرائيلية أن تكون "حركة أمل" اللبنانية ألقت القبض عليه، وسلمته إلى حزب الله إبان السنوات (1985ـ 2000).

لكن في 2006، نفى الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد حسن نصر الله، علمه بمصير آراد، وقال في مقابلة متلفزة إنه يعتقد أنه "ميت وضائع".

