29 قتيلًا منذ بداية الشهر الجاري

الداخل المحتل: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الطيرة

07 مارس 2026 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
من مكان عملية إطلاق نار في الداخل المحتل (أرشيفية)

توفي شاب، صباح يوم السبت، متأثرًا بإصابته الخطيرة التي تعرّض لها في مدينة طمرة بالداخل المحتل.

 وأفادت مصادر محلية بوفاة الشاب محمد عبد أبو البصل (28 عامًا) من مدينة طمرة، متأثرًا بإصابته الخطيرة التي تعرّض لها مساء أمس الجمعة.

وكان الشاب قد أُصيب بجراح بالغة جرّاء جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة طمرة، حيث نُقل بحالة حرجة إلى المستشفى، قبل أن يعلن الطاقم الطبي عن وفاته صباح اليوم متأثرًا بجروحه.

بهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري إلى 58 قتيلًا، بينهم 29 منذ بداية الشهر الجاري، و10 منذ بداية شهر رمضان، فيما سُجّل خلال كانون الثاني/ يناير الماضي 26 قتيلًا.

ومن بين الضحايا 4 أشخاص قُتلوا برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتَيان دون سن 18 عامًا.

ويشهد المجتمع العربي احتجاجات شبه يومية تنديدًا بتفاقم الجريمة، واتهامًا للسلطات والشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحتها. وقد انطلقت شرارة التحركات من سخنين بإضراب عام، تبعته خطوات احتجاجية في عدد من البلدات العربية، إلى جانب مظاهرتين قطريتين في سخنين وتل أبيب، فضلًا عن قافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية باتجاه القدس.

 

المصدر / وكالات
