لليوم الثامن تواليًا.. الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، إغلاق المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان المبارك، وسط تحذيرات مقدسية من منع المصلين من أداء صلاتي الجمعة والتراويح في أعقاب تشديد القيود المفروضة على المصلين وسكان البلدة القديمة.

ومنع الاحتلال المصلين من التواجد في المسجد، بزعم إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع المواطنين من الدخول إلى باحاته.

وأمس الجمعة، ذكرت مصادر عبرية أن ما يُسمّى بوزير "الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير قرر حظر صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأطلقت هيئات مقدسية وقوى إسلامية ووطنية دعوات واسعة لأبناء الشعب الفلسطيني لتعزيز التواجد في مدينة القدس وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، والنفير لحمايته وكسر الحصار المفروض عليه.

وأكدت هذه الدعوات على أهمية الرباط في المسجد الأقصى والتصدي لإجراءات الاحتلال عند أبوابه وفي أزقة البلدة القديمة، مطالبة في الوقت ذاته الأمة العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لتحمل مسؤولياتها تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.





المصدر / فلسطين أون لاين