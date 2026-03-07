وزارة العمل: 57 ألف امرأة معيلة لأسرهنَّ في غزَّة

قالت وزارة العمل الفلسطينية إن عدد العاملات في الضفة الغربية بلغ 150,100 عاملة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بـ 144,800 عاملة في الربع الثالث من العام ذاته، ما يشير إلى تشغيل نحو 5,300 عاملة إضافية، رغم التحديات الاقتصادية وحالة عدم اليقين في سوق العمل.

واستعرضت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف غدا الثامن من آذار/مارس من كل عام، انخفاض عدد العاطلات عن العمل إلى 55,100 امرأة، مقارنة بـ 62,600 امرأة في الربع الثالث من العام ذاته، بانخفاض معدل البطالة بمقدار 3.3 نقطة مئوية، إلا أن هذا الانخفاض لم يرافقه تحسن ملموس في نوعية فرص العمل المتاحة.

وتشير البيانات إلى استمرار عدد من التحديات البنيوية، من أبرزها: اتساع نطاق العمل غير المنظم، حيث يعمل نحو 41.5% من العاملين والعاملات دون عقد مكتوب، وأكثر من 30% بعقود شفوية، إضافة إلى محدودية الحماية الاجتماعية، حيث تحصل 47.2% فقط من النساء العاملات على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

كما لا تزال فجوة الأجور قائمة، إذ يبلغ متوسط الأجر اليومي للإناث 118.1 شيكل مقابل 141.2 شيكل للذكور، فيما تبلغ نسبة بطالة النساء في المخيمات 38.7%. وفي المقابل، انخفض معدل البطالة بين الشابات في الفئة العمرية (15–29 سنة) إلى 40.6% مقارنة بـ 45.6% في الربع الثالث من عام 2025.

أما في قطاع غزة، فقد أكدت الوزارة أن الأوضاع الاقتصادية تشهد تدهورًا غير مسبوق، حيث انكمش اقتصاد القطاع بنسبة 83% خلال عام 2024، فيما تجاوز معدل البطالة 80%، وأصبحت أكثر من 57 ألف امرأة معيلة لأسرهن في ظل ظروف معيشية وإنسانية قاسية نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وفقدان مصادر الدخل.

