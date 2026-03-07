خروقات متواصلة.. شهيد برصاص الاحتلال في خان يونس

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النَّار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ارتقى الشهيد أحمد محمد القدرة وإصابة طفلته بجراح خطيرة جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية على منزله وسط مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال، فجر يوم السبت، المناطق الشرقية لمدينة خان يونس بعدد من القذائف، فيما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية عدة قذائف باتجاه بحر مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي طال المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلى 636 شهيدًا، إلى جانب 1704 إصابات بجروح متفاوتة. بينما انتشلت الطواقم الطبية 753 جثمان شهيد.

وبينت الوزارة، أن العدد التراكمي لشهداء العدوان على قطاع غزة قد ارتفع إلى 72120 شهيدًا، بالإضافة لـ 171802 مصاب، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.





المصدر / فلسطين أون لاين