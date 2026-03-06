انتقامًا لمجزرة "ميناب".. إيران تدفع بصواريخ "خرمشهر 4" وأسلحة ثقيلة إلى المعركة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن حرس الثورة في إيران انطلاق الموجة الـ 22 من عملية "الوعد الصادق 4" بإطلاق مكثف لصواريخ "خرمشهر 4" و"خيبر" و"فتح"، انتقامًا من قتلة اطفال مدرسة ميناب الإيرانية والتي راح ضحيتها أكثر من 150 طالبة لا تتجاوز أعمارهن 7 و12 عامًا، مؤكداً إصابة أهدافها بنجاح.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان له، أن هذه الدفعة "شملت أهدافًا متعددة للعدو الإسرائيلي والأميركي من تل أبيب إلى الخليج".

وأضاف، "إنه وانطلاقاً من قراره بتوسيع الهجمات استخدم في هذه الموجة صواريخ "خرمشهر 4" برأس حربي يزن 2 طن وبسرعة عالية تفوق "14 ماخ"، مؤكدًا أن الصواريخ الإيرانية من الجيل الجديد أصابت "تل أبيب"، ومطار "بن غوريون"، ومراكز عسكرية في حيفا.

ويعد "خرمشهر-4" أحدث أجيال الصاروخ الباليستي خرمشهر الذي كشفت طهران عن نسخته الأولى عام 2017، ثم أعلنت عن الجيل الرابع منه في مايو/أيار 2023.

ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، وطوله 13 مترا، وتصل سرعته إلى 16 ماخا خارج الغلاف الجوي و8 ماخات داخله، بينما يزن رأسه الحربي 1500 كيلوغرام.

وفي الإطار، أكد حرس الثوري، أن الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية دمرت رادارات "ثاد" الأميركية الموجودة في الإمارات والأردن، كما دمرت رادار المراقبة الأميركي FPS132 الموجود في قطر.

وأمس الخميس، استخدم الحرس الثوري اليوم للمرة الأولى المسيرة الانتحارية "حديد 110″، وهي أول مسيرة إيرانية تعمل بمحرك نفاث، تصل سرعتها إلى 517 كيلومترا في الساعة، وتعتبر الأسرع ضمن فئتها في الترسانة الإيرانية، بما يمنحها قدرة عالية على الاقتراب من الأهداف قبل أن تكتشفها أنظمة الإنذار المبكر.





وكانت طهران قد كشفت عن هذه المسيّرة لأول مرة في 12 فبراير/شباط 2025.وتُعرف هذه المسيرة أيضا باسم "دالاهو"، وهي مزوّدة برأس حربي يزن نحو 30 كيلو غراما، إلى جانب تقنيات تخفٍّ متقدمة.

وفي سياق متصل، أظهرت تقييمات أولية لمصدرين في أمن الموانئ العراقية أن قاربا إيرانيا ملغوما يتم التحكّم فيه عن بُعد استخدم الخميس في هجوم استهدف ناقلة النفط الخام سونانجول ناميبي (تحمل علم جزر البهاما) أثناء انتظارها في المياه العراقية.

وذكر المصدران أن القارب انفجر بعد اصطدامه بالناقلة في أول هجوم مسجّل ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة للعراق منذ بدء الضربات الأمريكية على إيران في 28 فبراير/شباط.

من جهتها، قالت قوات الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت أيضا ناقلة أمريكية في شمال الخليج، مما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، في مؤشر إلى اتساع رقعة الهجمات البحرية بين الطرفين.

ومنذ صباح السبت، تشن "إسرائيل" والولايات المتحدة حربا على إيران، سمّتها تل أبيب "زئير الأسد"، في حين أطلقت عليها واشنطن اسم "الغضب الملحمي"، أودت بحياة المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولين أمنيين وعسكريين بارزين ومدنيين، وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 4".

كما وتعرّضت مدرسة للبنات في مدينة ميناب بجنوب إيران لهجوم يوم السبت، وهو اليوم الأول الذي شنّت فيه الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، مما أودى بحياة 165 طالبة.



مقبرة جماعية تضم 158 طالبة استشهدن في العدوان الأمريكي - الإسرائيلي على طهران

ورغم نفي متحدثان باسم وزارة الحرب الأمريكية، وجيش الإسرائيلي لمجلة تايم ووكالة أسوشيتد برس علمهما باستهداف مدرسة، ادّعت مواقع وحسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن الموقع "جزء من قاعدة للحرس الثوري".

وعند سؤاله عن الواقعة خلال إفادة صحفية يوم الأربعاء، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث: "فتحنا تحقيقا ‌في هذا الشأن. نحن بالطبع لا نستهدف مطلقا أهدافا مدنية. لكننا ندرس الأمر ونجري تحقيقا بشأنه".

