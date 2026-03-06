بينهم أسير محرر ومحامٍ.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

واصلت قوات الاحتلال، فجر يوم الجمعة، عمليات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وتركزت الاعتقالات في رام الله والخليل، إضافة إلى جنين ونابلس وبيت لحم وأريحا.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد حسن النجار بعد اقتحام منزله في مخيم الفوار والاعتداء على أفراد عائلته، كما اعتقلت محمود قزاز من منطقة عرقان عوض غرب دورا جنوب الخليل، وحسين وائل المشارقة من قرية خرسا جنوب دورا.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان خلال اقتحام قرية كفر نعمة غرب المدينة، وهم: جابر ممدوح عبدة، وجعفر مرزوق عبدة، وأحمد مروان عطايا، ونعمان حكمت الحنيني.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عبد الله معالي من بلدة عجة بعد توقيفه على حاجز دير شرف العسكري، كما اعتقلت الأسير المحرر أسامة أبو نديم من بلدة كفر راعي.

أما في محافظة أريحا والأغوار، فاعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمود العايدي ومدحت منيف الريماوي من مخيم عين السلطان شمال أريحا.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد شاهين من حارة الولجة، إضافة إلى اعتقال المحامي عبد الأحمر من مخيم الدهيشة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف جمال عمير من بلدة عوريف جنوب نابلس.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى