طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئيًا باردة نسبيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الجمعة، غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا شديد البرودة ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نهاراً شديد البرودة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نهارا شديد البرودة ليلا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

المصدر / فلسطين أون لاين