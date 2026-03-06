الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النّار بغزَّة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الإصابات.

وقالت مصادر صحفية، يوم الجمعة، إن آليات الاحتلال أطلقت النار تجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي غزة، فيما أطلقت الزوارق البحرية النار في بحر المدينة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على محيط مستشفى الدرة شرقي حي التفاح شمالي شرقي مدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة شرقي مدارس الثانوية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف شرقي المخيم.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار، إلى 636 شهيدًا، إلى جانب 1704 إصابات بجروح متفاوتة. بينما انتشلت الطواقم الطبية 753 جثمان شهيد.

وبينت الوزارة، أن العدد التراكمي لشهداء العدوان على قطاع غزة قد ارتفع إلى 72120 شهيدًا، بالإضافة لـ 171802 مصاب، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين