غارات إسرائيلية أمريكية على طهران وحرس الثورة ينفِّذ عملية مركبة في "تل أبيب"

في اليوم السابع من الحرب على إيران، واصل العدوان الإسرائيلي الأمريكي الهجمات المكثفة على طهران، وسط إشارات متضاربة من "تل أبيب" بشأن وجهة الحرب في الأيام المقبلة، وذلك وسط تأكيد إيراني لاستعداد لحرب طويلة الأمد.

آخر التطورات الميدانية

قال التلفزيون الإيراني إن العدوان الإسرائيلي الأمريكي استهدف موقفا للسيارات ومنزلين ومركزا طبيا ومحطة وقود في طهران.

ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية عن محافظ قم أن هجمات صاروخية استهدفت مركزين عسكريين خارج المدينة دون إصابات.

ومن جهته، قال التلفزيون الإيراني إن الهجمات الصاروخية الأخيرة استهدفت مبنى سكنيا في شارع جمهوري وسط طهران.

وأفاد الهلال الأحمر الإيراني بتضرر 14 مركزا طبيا و9 مراكز تابعة له "إثر هجمات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

عمليات حرس الثورة

أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، عن عملية مركبة من الصواريخ والطائرات المسيّرة متزامنة مع إطلاق صواريخ "خيبر شكن".

وأكّد حرس الثورة، أنّه أطلق صواريخ "خيبر شكن" ذات الرؤوس العنقودية ضد أهداف في قلب "تل أبيب" ضمن الموجة 20 من عملية "الوعد الصادق 4".

كما قال إنّه أسقط ودمّر طائرة مسيّرة ثانية من طراز "هيرون" إسرائيلية بعد أن حاولت استهداف مواقع داخل مدينة أصفهان.

وكان مقر خاتم الأنبياء أعلن استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بمسيّرة على بُعد 340 كلم من حدود إيران، مؤكداً إسقاط طائرة حربية من نوع "F-15E" وإطلاق أكثر من 2000 مسيّرة و600 صاروخ على أهداف أميركية في المنطقة وعلى الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين