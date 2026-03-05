"حماس" تدين العدوان الإجرامي على لبنان والمخيمات الفلسطينية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العدوان الإسرائيلي الإجرامي المتواصل على لبنان الشقيق وعلى المخيمات الفلسطينية، وآخرها الجريمة الغادرة التي ارتُكبت فجر الخميس، عبر غارة جوية استهدفت منزلاً في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في مدينة طرابلس شمال لبنان، ما أدى إلى استشهاد عائلة فلسطينية مدنية وجرح آخرين.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن "هذه الجرائم النكراء تمثل عدوانًا صهيونيًا جديدًا يتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان، واستهدافًا مباشرًا لشعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء، ويؤكد استمرار نهج الاحتلال الإجرامي في ملاحقة أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".

وأكدت أن هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو ثنيه عن مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة والاستقلال.

وحملت "حماس" حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، داعيةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة هذا العدوان الخطير الذي يستهدف الأمن اللبناني ويهدد استقرار المنطقة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت استشهاد شخصين وإصابة مواطنة بجروح في غارة جوية استهدفت شقة سكنية داخل مخيم البداوي في مدينة طرابلس شمال لبنان. ولاحقاً أفادت الوزارة بارتفاع حصيلة الضحايا إثر غارتين متتاليتين استهدفتا طريق المطار في العاصمة بيروت، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال قصفت شقة سكنية قرب مسجد "خليل الرحمن" داخل مخيم البداوي، ما أدى إلى استشهاد لاجئ فلسطيني وزوجته وإصابة ابنتهما بجروح.

وعقب الغارة، شهد المخيم مسيرات غاضبة للتنديد بالعدوان، في ظل حالة من التوتر والغضب سادت أوساط اللاجئين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين