ما حقيقة تسلل مسلحين أكراد إلى حدود إيران؟ مصدر أمني يكشف

نفى مصدر أمني مطلع لوكالة تسنيم الإيرانية، دخول آلاف من عناصر جماعات كردية مسلحة عبر الحدود العراقية إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وأكد المصدر أنه "بعد إخفاق الولايات المتحدة و"إسرائيل" في تحقيق أهدافهما ميدانياً، فإنهما تسعيان حالياً إلى زعزعة الروح المعنوية للشعب الإيراني عبر حرب نفسية".

ومن جهتها، أكدت وكالة فارس، تدمير جزء كبير من مقرات ومستودعات ذخيرة ما وصفته بـ"جماعات إرهابية انفصالية" كانت تعتزم التوغل في الحدود الغربية للبلاد بدعم أمريكي إسرائيلي.

اقرأ أيضًا: العدوان على إيران: شهداء في همدان وخرم أباد ورشقاتٌ صاروخية تعطِّل مطار "بن غوريون"

وأكدت وزارة الاستخبارات الإيرانية تنفيذ هجوم دفاعي استباقي ضد "جماعات إرهابية انفصالية" على الحدود الغربية لإيران بالتعاون مع الحرس الثوري، وأنها ترصد جميع التحركات على الحدود، ومستعدة لإحباط أي مخطط للعدو الأمريكي الصهيوني ومرتزقته.

وأفادت وكالة نور نيوز الإيرانية بوقوع انفجارات كبيرة استهدفت مواقع "الانفصاليين" في كردستان العراق.

ودخلت الحرب على إيران اليوم السادس، مع استمرار الضربات الأمريكية والإسرائيلية على مدن إيرانية عدة، ومواصلة القوات الإيرانية قصف مناطق واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجات متتالية من الصواريخ.

المصدر / فلسطين أون لاين