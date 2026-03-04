إيران تبدأ اليوم مراسم وداع الشهيد علي خامنئي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الأربعاء، بانطلاق مراسم إلقاء نظرة الوداع على المرشد الإيراني علي خامنئي في العاصمة طهران، ابتداءً من الساعة العاشرة مساءً.

وذكرت الوسائل، أن "مراسم الوداع ستستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن موعد وتفاصيل مراسم الجنازة فور الانتهاء من تحديدها رسمياً".

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أفادت أمس الثلاثاء، بأن مراسم وداع ودفن المرشد الإيراني علي خامنئي، ستكون في مصلّى الإمام الخميني الكبير في طهران".

وأضافت، أن "خامنئي سيوارى في الثرى في مدينة مشهد بعد إقامة مراسم التأبين".

اقرأ أيضًا: عراقجي: عملية اغتيال المرشد ستجعل المواجهة أكثر تعقيدا وخطرا

وكانت الولايات المتحدة و"إسرائيل"، اغتالت المرشد الأعلى الايراني علي خامنئي خلال ضربات شنتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي.

وذكرت وكالة تسنيم أن خامنئي اغتيل أثناء وجوده في مكتبه في الساعات الأولى من صباح السبت، بالتزامن مع بدء الهجمات. وأعلنت الحكومة الحداد العام لمدة 40 يوماً، مع تعطيل الدوام الرسمي سبعة أيام.

ويعد خامنئي، الذي تولى منصب المرشد الأعلى منذ عام 1989، الشخصية الأبرز في هرم السلطة السياسية والدينية في إيران، بعدما سبق أن شغل منصب رئاسة الجمهورية بين عامي 1981 و1989.

وقد ارتبط اسمه بالثورة الإسلامية عام 1979 بقيادة روح الله الخميني، قبل أن يخلفه في منصب المرشد عقب وفاته في حزيران/يونيو 1989.

المصدر / فلسطين أون لاين