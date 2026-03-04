بينهم صحفيون وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

واصلت قوات الاحتلال، فجر يوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت أكثر من 30 مواطناً، بينهم صحفيون وأسرى محررون وجريح. وتركزت الحملة في محافظات الخليل وطوباس ونابلس، إلى جانب سلفيت وجنين ورام الله والبيرة.

ففي محافظة الخليل، اعتُقل كل من: إبراهيم دوفش، يوسف غيث، أنور دعيس ونجله طارق أنور ادعيس، حاتم الجمل، عمر ماجد عمر، يوسف وحيد أبو سارة، إضافة إلى الصحفي مصعب قفيشة، والشيخ حاتم قفيشة، من المدينة.

وفي بلدة إذنا غرب الخليل، اعتُقل: جراح أبو جحيشة، محمد أبو زلطة، والأسير المحرر خليل عواودة.

وفي بلدة سعير شمال الخليل، اعتُقل الشاب أيهم جرادات ووالده علي جرادات.

وفي بلدة بيت أمر شمال المحافظة، اعتُقل كل من: غطفان العلامي، أحمد سامي صبارنة، قسام غازي عادي، عبيدة غازي عادي، ياسين عادل زعاقيق.

وفي محافظة طوباس، في بلدة طمون، اعتُقل: عبود أبو مهاوش، عماد ناصر بني عودة، عبد العزيز عمر بشارات، محمد ذياب غرايبة، أيمن تيسير، أيهم جودت سليمان، كما اعتُقل الأسير المحرر لافي رافع دراغمة من مدينة طوباس، وأحمد دبابرة.

أما في محافظة نابلس، فاعتُقل تامر نائل زيد من حي المخفية غرب المدينة، وآدم سلوادي من بلدة تل جنوب غرب نابلس، وعمر جهاد أبو هلال من منطقة واد الباذان، كما اعتُقل محمد مرعى من بلدة تلفيت، والجريح عريب منذر عواد من نابلس.

وفي محافظة سلفيت اعتُقل إياد القرم من بلدة بديا غرب سلفيت.

وفي محافظة جنين، اعتُقل أحمد الجبر خلال اقتحام منطقة واد عز الدين في مدينة جنين.

أما في محافظة رام الله والبيرة، اعتُقل مؤمن عفانة بعد مداهمة منزله في حي المصيون بمدينة رام الله.

بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى إن حملات الاعتقال المتواصلة تأتي في إطار سياسة التصعيد المستمر في الضفة الغربية، والتي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الصحفيون والأسرى المحررون والجرحى، عبر اقتحامات ليلية متكررة للمنازل وترويع السكان.

وأكد المكتب أن وتيرة الاعتقالات في تصاعد ملحوظ، لا سيما في محافظتي الخليل ونابلس، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف هذه الإجراءات.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى