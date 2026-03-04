طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم الأربعاء، غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي خلال ساعات الصباح الباكر تبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

المصدر / فلسطين أون لاين