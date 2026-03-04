قصفٌ جويٌّ ومدفعي.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في قطاع غزة

فلسطين أون لاين

04 مارس 2026 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
مواطنون يقفون فوق أنقاض منزل دمَّره الاحتلال بغزة (أرشيفية)

شن الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء غارات جوية وقصفًا مدفعيًّا ونسفًا للمنازل، في استمرار لخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع غارة جوية.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها المناطق الشرقية في حيّي التفاح والشجاعية بمدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 633 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,703، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 753 شهيدًا.

وأوضحت أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بلغت 72,117 شهيدًا و171,801 إصابات، مشيرةً إلى أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

