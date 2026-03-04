يتواصل العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران لليوم الخامس تواليًا فيما تواصل القوات الإيرانية قصف الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجات متتالية من الصواريخ، فضلًا عن استهداف عدة مواقع في دول خليجية.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية -مساء الثلاثاء- أن طهران مستعدة لحرب طويلة الأمد ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وأنها لم تستخدم حتى الآن "أسلحتها الأكثر تطورا".

آخر التطورات في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتقاء 3 شهداء من الكوادر الطبية منذ بداية العدوان الأميركي الإسرائيلي، فيما أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن 8 مستشفيات تعرضت للهجمات منذ بدء الحرب في انتهاك للقوانين الدولية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات في مدينة كرج غرب العاصمة طهران، كما تحدثت عن انفجارات في مدن أهواز جنوبي البلاد وأصفهان في الوسط وسنندج في الغرب، بينما تصاعدت أعمدة الدخان جراء غارة عنيفة على مدينة كرمانشاه الإيرانية.

ورصدت وسائل الإعلام الإيراني آثار القصف الأميركي الإسرائيلي على المستشفى الميداني في باباجاني بإيران.

وأشارت إلى ارتقاء شهداء وإصابة آخرين بفعل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على العاصمة طهران، فيما أوضحت مصادر لبنانية استشهاد 5 أشخاص في هجمات أميركية إسرائيلية استهدفت الليلة الماضية محافظة أصفهان وسط إيران.

استهداف القواعد والسفارات الأمريكية

شهدت الأراضي المحتلة، للمرة الثانية، الأربعاء، هجوما صاروخيا متزامنا من إيران و"حزب الله" اللبناني.

وقالت هيئة البث العبرية، تعرضت "إسرائيل" للمرة الثانية اليوم لهجوم متزامن بصواريخ من إيران و"حزب الله".

وأضافت: "لأول مرة منذ بداية الحرب (في 28 فبراير/ شباط الماضي) أطلقت إيران وحزب الله نيرانا مشتركة على إسرائيل"

وتسبب الهجوم المتزامن بإطلاق صفارات الإنذار في مناطق واسعة بوسط "إسرائيل"، بما فيها مدينة "تل أبيب"، بحسب الهيئة.

وفي وقت سابق، أعلن حرس الثورة الإيراني تنفيذ القوة البحرية عملية صاروخية استهدفت هدفاً استراتيجياً أميركياً على بُعد 600 كيلومتر في عمق المحيط الهندي، مؤكداً إصابة المدمرة التي كانت تتزود بالوقود من سفينة إمداد أميركية على بُعد 650 كيلومتراً من السواحل الإيرانية في المحيط الهندي.

وأشار حرس الثورة إلى أن استهداف المدمرة الأميركية نُفّذ بصواريخ "قدر 380" و"طلائية"، مضيفاً أن حريقاً واسع النطاق اندلع على متن السفينتين، وأن "السواد خيّم على سماء المحيط" نتيجة الحريق.

كما أعلن مقر خاتم الأنبياء التابع لحرس الثورة استهداف 160 عنصراً من قوات المشاة الأميركية في دبي، مؤكداً مقتل 100 منهم.

وأعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، أنها سمحت لموظفيها غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة السعودية فورًا بسبب المخاطر الأمنية، مشيرة لرصد تهديدات مستمرة بضربات صاروخية ومسيرات إيرانية تستهدف مناطق في السعودية.

وقالت السفارة: "قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا في السعودية أصبحت محدودة بسبب المخاطر الأمنية".

وسمحت الخارجية الأمريكية لموظفي الحكومة غير الضروريين وعائلاتهم بمغادرة السعودية بسبب المخاطر الأمنية.

صافرات الإنذار تدوي وخسائر إسرائيلية كبيرة

قال موقع ساحة الأخبار العبري، إنَّ حوالي 100 مليون شيكل قيمة الأضرار المادية الناجمة عن الصواريخ التي أطلقتها إيران في الأيام الثلاثة الأولى من الحرب.

وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن إيران أطلقت خمسة صواريخ انشطارية على الأقل على "إسرائيل" منذ بداية الحرب.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن 1274 مستوطنًا أصيبوا منذ بدء الحرب على إيران السبت الماضي.

وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة "تل أبيب" أفاد في معطياته بأن 13 إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب.

