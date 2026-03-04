لبنان: 11 شهيدًا وجرحى بغارات إسرائيلية وحزب الله يستهدف تجمُّعًا للاحتلال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عدوانه على لبنان، مخلفًا شهداء وإصابات وحالة نزوح في صفوف المواطنين جراء أوامر الإخلاء الجديدة لسكان بلدات في لبنان وتوسع رقعة القصف.

وقال ​متحدث باسم ‌وزارة الصحة اللبنانية إن ​الهجمات ​الإسرائيلية على لبنان خلال يومين ​أدت إلى استشهاد ما لا ​يقل ​عن 40 شخصًا وإصابة ‌246 ⁠آخرين.

شهداء واستهدافٌ متواصل

شن الاحتلال فجر يوم الأربعاء غارة على مبنى سكني مؤلف من أربع طبقات في منطقة عرمون في قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان. فيما أفادت مصادر لبنانية بأن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت شقة سكنية في مبنى في منطقة السعديات في قضاء الشوف، في محافظة جبل لبنان.

وفي حصيلة أولية، أفادت وزارة الصحة بـ6 شهداء و8 جرحى في العدوان الإسرائيلي على عرمون والسعديات.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى مأهول في حي العسيرة بمدينة بعلبك شرق البلاد، ما أسفر وفق حصيلة أولية عن 5 شهداء و15 جريحاً، و3 مفقودين.

وأصدر الاحتلال إنذارا عاجلا لسكان 30 بلدة وقرية في جنوب لبنان، بإخلائها تمهيدا لقصفها.

وأكدت قوات "اليونيفيل" أن جنودا إسرائيليين عبروا الحدود في 4 مناطق قبل عودتهم جنوبا، وقال شهود إن الجيش اللبناني انسحب من 7 مواقع أمامية على الأقل على الحدود.

عمليات حزب الله

أعلن حزب الله استهدافه تجمّعاً لقوّات "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة، بصليةٍ صاروخية.

وفي بيان إحصائي، أفادت المقاومة أنها نفذت، أمس الثلاثاء، مجموعة من العمليات تضمنت استهداف لمواقع وقواعد وانتشار "جيش" العدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة، إضافة إلى تصديها لتحركاته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وذلك "رداً على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية".

المصدر / فلسطين أون لاين