النفط يواصل الارتفاع لليوم الثالث وسط مخاوف من تعطل إمدادات الطاقة العالمية

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي الثلاثاء مع تصاعد المخاوف من انقطاع إمدادات الشرق الأوسط بسبب تفاقم الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع ‌إيران، والتهديدات باستهداف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

وبحلول الساعة 01:07 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 78.83 دولار للبرميل، بارتفاع 1.10 دولار أو 1.4 بالمئة. وفي الجلسة الماضية، ارتفع الخام إلى 82.37 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني 2025، لكنه قلص تلك المكاسب عند التسوية مرتفعا 6.7 بالمئة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 71.97 دولار للبرميل.

وقبل يوم، ارتفع الخام الأمريكي في البداية إلى أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران 2025 قبل تراجعه عند التسوية ليصعد 6.3 بالمئة.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي جي" في مذكرة "في غياب مؤشرات على تهدئة سريعة وإغلاق مضيق هرمز فعليا وإظهار إيران استعدادها لاستهداف البنية التحتية للطاقة في المنطقة، تظل احتمالات الصعود قائمة وتتزايد كلما طال أمد الصراع".

وتوسعت الحرب الجوية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران الاثنين حين هاجمت "إسرائيل" لبنان وردت إيران بشن ضربات على البنية التحتية للطاقة في دول بالخليج وعلى ناقلات نفط في ‌مضيق هرمز.

وفي الأحوال العادية، يشهد مضيق هرمز عبور سفن تحمل نفطا يعادل حوالي خمس الطلب ‌العالمي، إلى جانب ناقلات تنقل الديزل والبنزين وأنواعا أخرى من الوقود إلى الأسواق الآسيوية الكبرى، بما في ذلك الصين والهند. كما أن الممر المائي هو قناة ‌لنقل حوالي 20 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتتجنب الناقلات وسفن الحاويات الممر المائي بعد أن ألغت شركات التأمين تغطية مخاطر الحروب للسفن. وتتزايد المخاوف بشأن عبور الممر المائي إذ نقلت وسائل الإعلام الإيرانية الاثنين عن مسؤول كبير في الحرس الثوري قوله إن مضيق هرمز مغلق وإن إيران ستطلق النار على أي سفينة تحاول العبور.

ويتوقع محللون أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال الأيام المقبلة، بينما تركز الأسواق على تأثير تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

المصدر / وكالات