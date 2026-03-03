عراقجي يردُّ على روبيو: لم يصدر عن إيران أي تهديد مزعوم ضد أمريكا

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على مزاعم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قائلاً، لم يصدر عن إيران أي تهديد مزعوم ضد أمريكا.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن عراقجي، قال تعليقاً على اعترافات وزير الخارجية الأميركي، إن "السيد روبيو أقرّ بأمر كان معلوماً للجميع، وهو أن الولايات المتحدة دخلت الحرب باختيارها دعماً لإسرائيل".

وأضاف عراقجي أنه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات ما يُسمى تهديداً من جانب إيران ضد أمريكا.

وتابع أن "سفك دماء الأميركيين والإيرانيين يقع على عاتق المؤمنين بشعار (إسرائيل أولاً)".

وختم بالقول إن الشعب الأميركي يستحق أفضل من ذلك، وعليه أن يستعيد بلاده.

ويدخل العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران يومه الرابع على التوالي، والذي أسفر عن استشهاد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي وقيادات من القوات المسلحة، وأيضاً استشهاد وإصابة مئات المدنيين.

المصدر / فلسطين أون لاين