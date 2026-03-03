الاحتلال يعلن إعادة فتح معبر "كرم أبو سالم"

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن إعادة فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري الثلاثاء، للسماح بـ "الدخول التدريجي" للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أيام من الإغلاق التام.

وقالت هيئة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مساء الاثنين، إن قرار إعادة فتح المعبر اتخذ "وفق تقييم أمني"، مضيفة أن إدخال المساعدات إلى القطاع سيتم "وفق الاحتياجات التي ترد من الميدان عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".

والسبت الماضي، أعلن منسق حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، في بيان، إغلاق المعابر في قطاع غزة، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر رفح الحدودي مع مصر، تزامنا مع الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران، ورد طهران.

ويعد معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد للمساعدات والبضائع في القطاع، وإغلاقه يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا، حيث يعيش نحو 1.9 مليون نازح من أصل 2.4 مليون فلسطيني في خيام مهترئة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، بعد أن دمرت "إسرائيل" منازلهم خلال الحرب