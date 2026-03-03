الطوفان وإعادة هندسة الإقليم من الكسر إلى إعادة التشكيل

لم يكن السابع من أكتوبر فعل اندفاع، بل فعل تصميم. لم يكن اقتحام حدود فحسب، بل اقتحام بنية ردع استقرت لسنوات. في لحظة مكثفة، جرى كسر صورة التفوق المطلق، وإعادة تعريف الممكن في معادلة ظن كثيرون أنها مغلقة. ومن هنا، فإن ما نشهده اليوم من اشتباك مباشر وغير مباشر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لا يُقرأ كطارئ منفصل، بل كامتداد مُدرج ضمن هندسة أوسع تجاوزت حدود الميدان الضيق منذ اللحظة الأولى.

الهندسة الذكية للطوفان لم تقم على رهان الصدمة وحده، بل على إدراك أن كسر نقطة التوازن في غزة سيُجبر مركز القوة على الانكشاف، وأن الانكشاف سيستدعي، بحكم البنية التحالفية القائمة، اصطفافات كبرى. العقل الذي صمّم الطوفان كان عقلًا تحرريًا بامتياز، منطلقًا من رؤية أبناء حركة تحرر، الذين يرون في الصراع فرصة لإعادة رسم المعادلات لا مجرد اختبار للقوة، ومن هنا جاءت القدرة على المزج بين الإبداع الاستراتيجي والالتزام بالقضية.

رهان مخططي الطوفان، في هذه القراءة، كان ثلاثي الأبعاد: صدمة تكتيكية تعيد تعريف الممكن، استدراج استراتيجي يوسع دائرة الاشتباك بحيث لا يبقى القرار حكرًا على خصم واحد، واستنزاف طويل يعيد توزيع الكلفة عبر شبكة تحالفات الخصوم، اختبارًا عمليًا لمفهوم استدامة القوة ضمن سياق صراع ممتد. وعندما تتقاطع ساحات القرار في طهران وواشنطن وتل أبيب، تصبح اللعبة ليست محلية فحسب، بل على شكل النظام الإقليمي كله، وهو ما يخلق مساحة جديدة لصياغة توازنات القوة وفق منطق استراتيجي متأصل، مستلهم من عقلية التحرر.

لكن العبقرية لا تُقاس بقدرة الإشعال وحدها، بل بقدرة الإدارة داخل العاصفة. اللحظة الراهنة تمثل اختبارًا حاسمًا لهذه الهندسة: هل يتحول التوسع إلى استنزاف ممنهج يعيد رسم حدود الردع ويُنتج توازنًا جديدًا، أم ينقلب إلى انزلاق يفوق القدرة على الضبط؟ في هذا الامتحان تُصنع الفوارق بين مجرد فعل صادم ومشروع طويل النفس، بين لحظة قوة ومقاييس استراتيجية مستدامة.

الطوفان ما يزال حاضرًا، لا كشعار تعبوي، بل كديناميكية مستمرة تعيد هندسة المنطقة تحت ضغط إرادتين متقابلتين: إرادة محور يرى نفسه مدافعًا عن الأرض والسيادة وكاسرًا للهيمنة الأحادية، وإرادة محور يسعى إلى تثبيت تفوقه وإعادة فرض توازناته القديمة. بين هاتين الإرادتين تُعاد صياغة الخرائط، تُختبر التحالفات، وترتفع كلفة القرار.

ما يجري اليوم ليس جولة عابرة، بل طور متقدم من إعادة تشكيل الإقليم. المنطقة دخلت فضاء جديدًا، حيث كل حركة محسوبة ضمن شبكة تأثيرات أكبر، والمعركة لم تعد مجرد رد فعل، بل إدارة مستمرة لمعادلات القوة. وفي هذا التحول يتحدد إن كان الطوفان لحظة صدمة، أم منعطفًا يؤسس لزمن استراتيجي مختلف، حيث القدرة على الصمود والتنظيم تصبح معيار النجاح النهائي، لا مجرد الانتصار اللحظي.

المصدر / فلسطين أون لاين