رئيس جمعية النقل يكشف موعد استئناف عمل معابر غزة

كشف رئيس جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، ناهض شحيبر، إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أبلغت الجهات المختصة بموعد استئناف عمل معابر قطاع غزة، مشيرًا إلى أنها ستُعاد فتحها يوم الأربعاء المقبل وذلك بعد إغلاق مؤقت تزامنًا مع الأعياد.

وأوضح شحيبر في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الإغلاق الأخير جاء نتيجة الأعياد، مؤكدًا أنه لم يطرأ أي متغيرات جديدة أو أسباب إضافية تقف خلف قرار الإغلاق.

وأشار إلى أن الوضع التمويني مستقر، وأن الجهات المختصة تتابع التطورات أولاً بأول لضمان انسيابية إدخال البضائع وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشار إلى أن التنسيقات ما زالت متواصلة حتى اللحظة بين الجهات المعنية، لضمان استئناف دخول الشاحنات والبضائع فور إعادة فتح المعابر، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الشائعات.

وكانت ما تسمى وحدة التنسيق بحكومة الاحتلال قد أعلنت، السبت، إغلاق كافة المعابر في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك معبر رفح، ابتداءً من الأحد وحتى إشعار آخر، بالتزامن مع الهجوم الأميركي–الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني عليه.

بدوره، أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، د. إسماعيل الثوابتة، أن إغلاق الاحتلال المعابر قطاع غزة حتى إشعار آخر، بالتزامن مع التلويح بقرب توقف عمل "المطبخ العالمي" وحظر 37 منظمة إنسانية، أدى إلى تفاقم حاد في صورة الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وحذر من أن مواصلة إغلاق المعابر قد يفضي إلى اتساع فجوة الاحتياجات مقابل الموارد المتاحة، مع احتمالية نفاد أصناف أساسية وارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، ما يزيد من معاناة الأسر.